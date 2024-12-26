O'KEY Group объявила о продаже бизнеса в России

Совет директоров O'KEY Group («О'Кей групп») принял решение продать бизнес гипермаркетов «О'Кей» в России менеджменту. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Совет директоров считает, что такое решение отвечает наилучшим интересам Группы и всех ее акционеров», — говорится в документе.

Согласно пресс-релизу, дискаунтеры «Да!» останутся в собственности группы.

Команде менеджмента перейдут сети магазинов «О'Кей», товарный знак «О'КЕЙ», логистическая инфраструктура и другие материальные и нематериальные активы. Сделку еще не одобрили правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России и Федеральная антимонопольная служба (ФНС). После их одобрения сделка состоится. Ее сумма не называется.

В O'KEY Group заверили, что магазины продолжат работать в обычном режиме, выполняя в полном объеме все обязательства перед покупателями, поставщиками, сотрудниками, кредиторами и другими заинтересованными сторонами.

Ранее сообщалось, что китайский автоконцерн Geely скрылся в России под маскировочным брендом Knewstar.