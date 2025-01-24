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В Китае новый робот удивил людей способностью плавно ходить как человек, пишет Oddity Central.

Китайская компания Engine AI, специализирующаяся на робототехнике, совершила прорыв в области создания гуманоидных роботов. Ее новый робот SE01 поразил экспертов и общественность своей естественной походкой, настолько реалистичной, что многие предположили, что это компьютерная графика.

Долгие годы крупнейшие мировые компании в области робототехники пытались воспроизвести плавную человеческую походку, но достигли лишь скромных результатов. Однако благодаря уникальной сквозной системе нейронных сетей, китайский робот обучается ходьбе в симуляции, получая обратную связь и постоянно совершенствуя свои навыки.

SE01 оснащен двумя процессорами от Nvidia и Intel, а также тремя стереокамерами, которые позволяют ему ориентироваться в сложных условиях.

«Усовершенствованная технология оптического захвата движения и нейронная сеть позволяют роботу точно воспроизводить человеческие движения, что делает его адаптируемым к различным средам», — заявили представители Engine AI.

Робот выполнен из легкого аэрокосмического алюминия, а его презентация вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей. Engine AI сообщила, что планирует продавать модель по цене от $20 тысяч до $27 тысяч.

Ранее в Китае создали и показали на видео способную танцевать брейк-данс робособаку.