«Президенту с бензопилой» удалось добился повышения кредитного рейтинга Аргентины

Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Аргентины первый раз за пять лет

Международное рейтинговое агентство Moody's первый раз за пять лет повысило кредитный рейтинг Аргентины с «Ca» («стабильный») до «Caa3» («позитивный»), пишет агентство «Интерфакс».

Такое решение приняли спустя год нахождения у власти Хавьера Милея. Его прозвали «президентом с бензопилой», потому что он использовал этот предмет в ходе своей предвыборной кампании в 2023 году. Так он демонстрировал намерение урезать госрасходы и справиться с инфляцией.

Принятое решение в Moody's объяснили тем, что в стране улучшились «фундаментальные кредитные показатели» за счет эффективных, мощных изменений политики, «позволивших стабилизировать макроэкономическую конъюнктуру».

В декабре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство отменило ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов иным странам.

Ранее в Банке России рассказали, почему кредитный рейтинг может быть снижен.