Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Президенту с бензопилой» удалось добился повышения кредитного рейтинга Аргентины

Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Аргентины первый раз за пять лет
close
Marcos Brindicci/Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody's первый раз за пять лет повысило кредитный рейтинг Аргентины с «Ca» («стабильный») до «Caa3» («позитивный»), пишет агентство «Интерфакс».

Такое решение приняли спустя год нахождения у власти Хавьера Милея. Его прозвали «президентом с бензопилой», потому что он использовал этот предмет в ходе своей предвыборной кампании в 2023 году. Так он демонстрировал намерение урезать госрасходы и справиться с инфляцией.

Принятое решение в Moody's объяснили тем, что в стране улучшились «фундаментальные кредитные показатели» за счет эффективных, мощных изменений политики, «позволивших стабилизировать макроэкономическую конъюнктуру».

В декабре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство отменило ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов иным странам.

Ранее в Банке России рассказали, почему кредитный рейтинг может быть снижен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами