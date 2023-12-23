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В РФ отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов

Правительство РФ отменило привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российское правительство отменило ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов иным странам. Об этом говорится в постановлении кабмина, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно новому постановлению на российские кредиты смогут претендовать страны с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже «В-» по классификации рейтинговых агентств Fitch и Standard & Poor's и ниже уровня «В3» по классификации Moody's.

Также кредиты смогут получать государства, которые находятся в нижних группах кредитного риска от ОЭСР.

5 декабря сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по кредитным рейтингам КНР впервые с 1989 года. Также агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США на негативный. 14 ноября минфин США не согласился с решением Moody's понизить прогноз по долгу. Кроме того, стало известно, что Fitch оставило кредитный рейтинг Украины на преддефолтном уровне.

Ранее главы торговых ведомств G7 признали необходимость реформ ВТО.

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