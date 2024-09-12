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За 7 месяцев в Подмосковье произвели 99,4 тысячи тонн сыра

Объем производства сыров в Подмосковье вырос на 16%

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Depositphotos

За первые 7 месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 99,4 тыс. тонн сыра (рост на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что Подмосковье занимает лидирующие позиции в РФ и в Центральном федеральном округе.

«Охват рынка в РФ — 20,3%, а в ЦФО — 38,1», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что экспорт сыра продолжает расти. Всего из Подмосковья в Казахстан за первые 7 месяцев 2024 года отправили 5 тыс. тонн сыра, в Узбекистан — 1,2 тыс. тонн, а в Белоруссию — 781,9 тонны.

В ведомстве добавили, что высокое качество и разнообразие предложений от местных производителей делают сыр из Подмосковья популярным как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

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