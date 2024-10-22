Молодые сыры показали самый быстрый рост продаж среди сыров

В первом полугодии 2024 года молодые сыры, включая моцареллу, брынзу, фету, буррату и страчателлу, продемонстрировали наиболее значительный рост продаж среди всех видов сыра. Согласно исследованию NTech, речь идет о повышении на 15% в денежном эквиваленте и на 9% в натуральных показателях в сравнении с предыдущим годом, пишут «Ведомости».

В то же время, общие продажи сыра на российском рынке в период с января по июнь 2024 года снизились на 2% в денежном выражении, но увеличились всего на 5% в натуральных значениях, как выяснили аналитики NTech.

Что касается полутвердых сыров (таких как эдам, маасдам, гауда и российский), то их реализация в денежном эквиваленте упала на 6%, в то время как в натуральном — возросла на 2%. Твердые сыры, напротив, показали рост: их продажи в денежном выражении увеличились на 6%, а по весу — на 11%. Однако абсолютные данные исследования не были раскрыты.

До этого фромажер Екатерина Стрельцова рассказала, как правильно собрать сырную тарелку. По ее словам, сыры принято раскладывать по часовой стрелке — от видов с наименее интенсивным вкусом к образцам с наиболее «мощным». Мягкие сыры она посоветовала нарезать ножом с отверстиями в лезвии — они позволят получить ровные порции и не дадут прилипнуть продукту к металлу.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на молочку.