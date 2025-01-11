Россиян предупредили о подорожании квартир

В начале 2025 года возможна стагнация цен на квартиры, а в перспективе пяти–семи месяцев — их умеренное подорожание на 4–5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Как на первичном, так и на вторичном рынке в начале 2025 года стоит ожидать стагнацию цен, а в перспективе пяти–семи месяцев — умеренное удорожание жилья на 4–5%. Рост цен окажется сдержанным из-за динамики ключевой ставки, а еще и потому, что в стране сокращаются темпы инфляции», — отметил Сырцов.

По его словам, динамика цен на рынке жилой недвижимости зависит от доступности жилищного кредитования. Сырцов предположил, что в 2025 году произойдет смягчение монетарной политики Центробанка. Эксперт сослался на базовый сценарий ЦБ, по которому средний размер ключевой ставки по итогам наступившего года составит 17–20%. Следовательно, для достижения этих значений регулятору потребуется постепенно снизить ключевую ставку с текущих 21% до 15–17%, уточнил Сырцов. Он не исключил, что в ближайшее время Банк России продолжит таргетировать инфляцию с помощью повышения «ключа», но добавил, что ключевая ставка уже вышла на плато, раз ЦБ сохранил ее на уровне 21% 20 декабря 2024 года.

Сырцов добавил, что премиальное и элитное жилье продолжит дорожать быстрее инфляции. По словам эксперта, это связано с недоверием большинства состоятельных клиентов к депозитам и стремлением инвестировать средства в надежные недвижимые активы. Второй фактор — широкое распространение на премиальном и элитном рынках выгодных программ рассрочки, которые сделали покупателей еще более независимыми от ипотечных кредитов, заключил Сырцов.

По данным Единого ресурса застройщиков, средняя площадь квартиры в России составляет 49 кв.м. По данным ЦИАН, сейчас квартира в 49 «квадратов» на первичном рынке стоит 8,53 млн рублей, а на вторичном — 7,55 млн рублей. Средняя ставка по рыночной ипотеке составляет 29% годовых.

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