Россиян предупредили о резком подорожании отелей

Цены на проживание в российских отелях вырастут на 10-15% в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» учредитель компании «Тимджет» Алексей Корнеев.

«Цены на проживание в отелях вырастут на 10-15% в этом году. Они зависят от постоянных факторов и переменных. В зависимости от их сочетания наблюдается как рост цен, так и их снижение. К последним можно отнести фактор сезонности (с 1 по 10 мая тот же номер в гостинице будет на порядок дороже, чем 15 мая) и ситуативный (универсиада в городе, крупный форум, конгресс — на эти дни ценник может прибавить до 50% и выше).

Постоянный фактор повышения цен — рост операционных издержек: на зарплату, на налоги (в 2025 году налог на прибыль вырос до 25%), на коммунальные услуги (в июле — очередное повышение тарифов), на обновление мебельного фонда», — отметил Корнеев.

По его словам, туристическая отрасль — крайне человекоемкая. Отсюда зависимость от всеобщего тренда на рост зарплат из-за кадрового голода. То есть закрывать вакансии трудно, а платить ожидаемые зарплаты — еще труднее, посетовал эксперт.

Он посоветовал отелям рассмотреть бесконтактное заселение и выселение, «мобильный» ключ и предоставление сервисов с помощью чат-бота. Корнеев пояснил, что это разгрузит сотрудников за стойкой и не оставит без внимания ни одну просьбу гостей (а управляющему проще руководить). С потоком запросов вместо двух-трех сотрудников справится один без ущерба для качества, подчеркнул Корнеев. Он добавил, что можно снизить коммунальные платежи до трети суммы за счет уменьшения подачи тепла и электроэнергии в пустующие номера с помощью системы умного дома. Роботы-пылесосы уменьшат потребность бизнеса в горничных — тот же объем один сотрудник выполнит быстрее, уточнил эксперт. Он заключил, что внедрение цифровых инструментов поможет сохранить и повысить конкурентоспособность отелей.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский 17 декабря сообщил, что средняя ночь в российской гостинице в 2024 году составила 8,4 тыс. рублей (+19,8% за год).

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