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Россиянам пообещали большие скидки на елки и елочные игрушки

Экономист Балынин: россиян ждут скидки на елочные игрушки до 50%
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StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит присмотреться к скидкам до 30% на искусственные елки и 50% — на елочные игрушки после праздников, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Я бы рекомендовал сейчас присмотреться к предложениям на елочные игрушки в оффлайн- и онлайн- магазинах. После окончания новогоднего сезона можно купить эти товары по хорошим скидкам: до 30% на искусственные елки и до 50% на елочные игрушки. Понятно, что ассортимент сейчас меньше, чем перед Новым годом. Но, тем не менее, вариантов выбора новогодних украшений к Новому 2026 году достаточно, чтобы сделать удачную и выгодную покупку», — отметил экономист.

По его словам, продавцы могут указывать абсолютно любые значения дисконтов, поэтому россиянам стоит ориентироваться на цены, указанные в рублях.

В России средняя стоимость искусственных елок и новогодних украшений в последние годы растет. По данным ресурса «Чек Индекс» за период с 20 ноября по 5 декабря 2024 года, средняя цена искусственной елки составила 4,2 тыс. рублей, что на 14% выше, чем годом ранее. Средняя цена елочных игрушек в тот же период достигла 745 рублей, увеличившись на 17% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, для приобретения искусственной елки и набора украшений в 2024 году в среднем требовалось около 5 тыс. рублей. С учетом оценки, россияне со скидками смогут купить елку примерно за 2,9 тыс. рублей, а елочные игрушки — за 372,5 рубля.

Ранее россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков.

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