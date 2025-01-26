На Дальнем Востоке сорвались торги по крабовым квотам

Росрыболовство не смогло продать квоты на добычу крабов в Дальневосточном бассейне. Об этом сообщает РБК по итогам аукциона, который состоялся 24 января.

На аукцион выставлялось два лота с начальной ценой 1,4 млрд рублей, однако на торги никто не явился. Торги проводились по схеме «квоты под киль» — приобретатели квот были бы обязаны построить два судна-краболова длиной более 50 м, обеспеченные оборудованием по производству продукции из крабов мощностью не менее 10 т в сутки или емкостями объемом от 350 куб. м для их перевозки, а также установками по изготовлению продуктов из отходов производства мощностью не менее 2 т в сутки или морозильниками мощностью до 15 т в сутки.

При этом прежнего крабодобытчика, ЗАО «Тефида», ФАС посчитала находящейся под контролем иностранного инвестора и исключила из списка держателей квот на вылов краба.

До этого на Сахалине поймали браконьеров, выловивших крабов на 1,3 млн рублей (около 200 животных). Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» УК РФ. Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Ранее видео с детенышем королевского краба стало вирусным в сети .