Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Дальнем Востоке сорвались торги по крабовым квотам

Росрыболовство не смогло продать квоты на ловлю крабов на Дальнем Востоке
close
Cosima Porteus/Department of Biological Sciences

Росрыболовство не смогло продать квоты на добычу крабов в Дальневосточном бассейне. Об этом сообщает РБК по итогам аукциона, который состоялся 24 января.

На аукцион выставлялось два лота с начальной ценой 1,4 млрд рублей, однако на торги никто не явился. Торги проводились по схеме «квоты под киль» — приобретатели квот были бы обязаны построить два судна-краболова длиной более 50 м, обеспеченные оборудованием по производству продукции из крабов мощностью не менее 10 т в сутки или емкостями объемом от 350 куб. м для их перевозки, а также установками по изготовлению продуктов из отходов производства мощностью не менее 2 т в сутки или морозильниками мощностью до 15 т в сутки.

При этом прежнего крабодобытчика, ЗАО «Тефида», ФАС посчитала находящейся под контролем иностранного инвестора и исключила из списка держателей квот на вылов краба.

До этого на Сахалине поймали браконьеров, выловивших крабов на 1,3 млн рублей (около 200 животных). Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» УК РФ. Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Ранее видео с детенышем королевского краба стало вирусным в сети .

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами