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Детеныш королевского краба обрел бешеную популярность в сети

Видео с детенышем королевского краба стало вирусным в сети

Видео, на котором запечатлен детеныш королевского краба, стало вирусным в сети. Об этом сообщает газета Independent.

Отмечается, что пользователям интернета понравилась «прическа» этого представителя ракообразных. Его назвали «официальным талисманом 2025 года».

Как пишет издание со ссылкой на Национальную службу морского рыболовства США (NOAA Fisheries), этот детеныш королевского краба с уникальной внешностью был пойман в Мексиканском заливе 6 августа 2024 года. По информации ведомства, он путешествовал на одном из пластиковых пакетов, которые сотрудники NOAA Fisheries подняли со дна моря.

В декабре Telegram-канал Amur Mash опубликовал видео, на котором показано, как во Владивостоке огромного краба провезли на верхнем багажнике автомобиля. Краба погрузили на Mitsubishi Outlander и провезли под белым тентом.

Ранее ученые установили мировой рекорд, сняв рыбу на видео на рекордно большой глубине.

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