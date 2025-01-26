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Стало известно, сколько россияне потратили за новогодние праздники

РИА: россияне потратили 10-25% ежемесячного бюджета за новогодние праздники
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dimbar76/Shutterstock/FOTODOM

Порядка 32% опрошенных россиян потратили 10-25% своего ежемесячного бюджета во время новогодних праздников, тогда как 28% израсходовали от 25% до 50%. Такие данные следуют из результатов исследования сервиса «Работа.ру», подготовленного для РИА Новости.

«У большинства россиян (32%) новогодние праздники «съели» от 10% до 25% бюджета. Чуть меньше, 28% опрошенных, выделили на празднование 25-50% месячных доходов», — говорится в публикации.

Из данных исследования также стало известно, что от 50% до 70% бюджета на новогодние торжества потратили 15% респондентов.

В свою очередь, около 27% опрошенных россиян вовсе не тратили деньги на праздничные развлечения.

В исследовании, которое проводилось с 14 по 22 января, приняли участие более 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.

В начале декабря сообщалось, что большинство опрошенных россиян (72%) планировали сэкономить на новогодних праздниках. Из более чем 70% респондентов, которые хотели урезать траты, 23% собирались сэкономить на подарках себе, 19% — на поездках в другие города, а еще 12% — на развлечениях, вроде кафе, кинотеатров и музеев.

Ранее стало известно, сколько россиянам нужно денег на идеальный Новый год.

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