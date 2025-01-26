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Белый дом хочет передать TikTok американской корпорации Oracle

NPR: администрация Трампа разрабатывает план перехода TikTok под контроль Oracle
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Dado Ruvic/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом по передаче контроля над популярной социальной сетью TikTok американской корпорации Oracle. Об этом сообщает Национальное общественное радио США (NPR).

По данным источников NPR, администрация Трампа разрабатывает стратегию спасения TikTok, в рамках которой Oracle и группа сторонних инвесторов фактически получат контроль над работой приложения по всему миру.

Согласно условиям сделки, которую в настоящее время обсуждает Белый дом, китайская компания ByteDance сохранит миноритарный пакет акций. При этом Oracle, которая уже обеспечивает основу онлайн-инфраструктуры TikTok, будет контролировать алгоритмы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения.

19 января TikTok заблокировали в США. Сервис пропал из магазина Apple, а при попытке зайти в само приложение появлялось объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США». Однако спустя 12 часов оно снова заработало после обещания Трампа.

21 января Трамп подписал указ о видеосервисе TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней. Президент отметил, что в США есть «проблемы посерьезнее», чем возможная слежка со стороны Китая за пользователями сервиса. Он подчеркнул, что подписанное соглашение дает ему право продать TikTok или закрыть.

Ранее пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру после блокировки приложения.

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