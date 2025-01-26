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Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру после блокировки приложения

Reuters: в США пользователи TikTok пожаловались на цензуру
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Fred Greaves/Reuters

Американские пользователи TikTok стали замечать признаки цензуры после временной блокировки приложения. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, пользователи отмечают разницу в работе приложения до блокировки и после. В частности, они видят меньше прямых трансляций. Также некоторые публикации удаляются или отмечаются как нарушающие правила сообщества. Пользователи сообщают о модерации контента, например, об ограниченных результатах поиска, а также о предупреждениях о дезинформации.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить наши операции в США в нормальном режиме, и ожидаем некоторую временную нестабильность, пока мы восстанавливаем наши услуги, что может повлиять на функции TikTok или доступ пользователей к приложению», — пояснили изданию в компании.

До этого издание Newsweek писало, что в США начали продавать дорогие iPhone с приложением TikTok.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что он теоретически открыт идее приобретения социальной сети TikTok Илоном Маском или другим крупным американским бизнесменом.

Ранее депутаты нашли способ разблокировать Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на территории РФ.

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