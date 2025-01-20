В Запорожской области планируют возобновить производство «Запорожцев»

В Запорожской области нужно возобновить производство автомобилей марки «Запорожец». Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Виктор Емельяненко в интервью ТАСС.

«Производство современных автомобилей «Запорожец» под тем же или уже иным названием стоит возобновить после освобождения территории города Запорожья, в котором находится Запорожский автомобилестроительный завод», — сказал политик.

По словам Виктора Емельяненко, на заводе «АвтоВАЗ», который стоит в Запорожье, можно производить машины «Запорожец». На предприятии есть конвейер, который позволяет собирать автомобили от легковых до микроавтобусов.

Политик также добавил, что у обновленного «Запорожца» можно изменить название.

Емельяненко отметил, что раньше в городе Мелитополь производили двигатели для автомобилей. Там был моторный завод, который потом закрыли, потому что стало не выгодно. Начали завозить импорт.

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