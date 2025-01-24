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В Госдуме оценили перспективу денежной реформы из-за появления цифровых рублей

Депутат Кирьянов: появление цифровых рублей не означает денежную реформу
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Shutterstock

Цифровой рубль появится в обороте уже предстоящим летом, однако это не значит, что произойдет денежная реформа. Наличные средства заменять на цифровые никто не планирует, но преимущества в их использовании все же будут, объяснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Сразу хочу сказать, что никакая денежная реформа нас не ожидает. Это не планируется вообще», — заверил депутат в пресс-центре НСН.

Цифровой рубль станет третьей валютой после наличных и безналичных денег. Отличаться он будет тем, что если, к примеру, принесенные в банк деньги фактически уже не являются собственностью человека, то цифровые рубли таковыми остаются в любых условиях, пояснил Кирьянов. Их можно будет хранить в банке, который никогда не лопнет, а значит, это будет более надежная форма денежных средств, подчеркнул он.

«Цифровой рубль не заменит наличные деньги, таких планов нет, это бессмысленно с точки зрения государства», — заключил парламентарий.

Исследователи до этого выяснили, что абсолютное большинство (93%) россиян знают о цифровом рубле. При этом более половины опрошенных считают, что цифровой рубль сможет частично заменить наличные деньги, а 7% полагают, что замена будет полной. Преимуществами такой валюты они считают контроль над обращением денег, снижение зависимости граждан от банков и другие.

Ранее ЦБ утвердил порядок защиты от мошенников операций с цифровыми рублями.

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