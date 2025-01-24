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Россиянка выиграла в суде по иску о падении в яму на заправке

Жительница Оренбурга отсудила 150 тысяч рублей за падение в яму на заправке
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Жительница Оренбурга отсудила 150 тысяч рублей из-за падения на автозаправке, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда этого города.

Как уточнили в пресс-службе, ситуация произошла весной 2024 года. Женщина приехала на АЗС, вышла из машины и отправилась рассчитываться за топливо. Когда она возвращалась обратно, то попала ногой в яму и упала, после чего некоторое время не могла двигаться. В связи с этим россиянка обратилась в больницу, где травматолог диагностировал у нее перелом.

Вскоре после этого, имея на руках заключение врача, женщина подала на АЗС в суд за ненадлежащее состояние дорожного покрытия на территории заправки, из-за которого произошел инцидент, и потребовала компенсацию морального вреда.

Во второй половине декабря в пресс-службе Белгородского областного суда сообщили, что жительница Белгородской области через суд добилась компенсации за оказание управляющей компанией некачественных услуг при уборке территории у дома.

Ранее стало известно, что россиянка отсудила у коуча 2 млн, которые отдала на обучение по инвестициям.

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