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Россиянка отсудила 500 тысяч рублей за скользкие ступеньки у дома

Белгородка отсудила 500 тыс. рублей у управляющей компании за скользкие ступени

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Shutterstock

Жительница Белгородской области через суд добилась компенсации за оказание управляющей компанией некачественных услуг при уборке территории у дома. Об этом сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

Инцидент, после которого женщина подала иск к коммунальщикам, произошел в ноябре 2022 года. Из-за образовавшейся наледи на выходе из подъезда ее девятилетний ребенок поскользнулся и сломал руку. Реабилитация после травмы заняла у несовершеннолетнего более года.

Женщина обратилась в суд и потребовала компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Ответчик не согласился с требованиями заявительницы и подал апелляцию.

«Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда не нашла оснований к отмене судебного решения», — говорится в сообщении пресс-службы, уточнив, что постановление о выплате полумиллионной компенсации оставлено без изменений.

Ранее жительница Хабаровска добилась компенсации за ошибочное удаление 16 зубов.

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