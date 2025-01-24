Стало известно, на что выдавали самые крупные займы в микрокредитных организациях

Самые крупные займы, которые россияне получали в 2024 году в микрокредитных организациях, выдавались на решение бизнес-вопросов, ремонт автомашин, путешествия и отпуск, написало агентство ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное финансовой онлайн-платформой Webbankir.

По данным компании, на решение вопросов, связанных с бизнесом, россияне занимали в среднем 15 521 рубль. Речь здесь идет о тратах на приобретение оборудования, сырья и покрытие кассовых разрывов. По сравнению с 2023 годом сумма займа повысилась в 1,5 раза.

На отпуск и путешествия в среднем россияне занимали 13 062 рубля, а на обслуживание автомобилей — 12 150 рублей. Наиболее низкая средняя сумма отмечена в категориях «экстренные непредвиденные траты» (9692 рубля), а также «квартплата, ЖКХ» (10 727 рублей).

На этой неделе директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский сообщил, что микрофинансовые организации (МФО) используют утекшие персональные данные граждан для самостоятельного оформления кредитов без участия клиентов. Спустя время МФО начинают требовать от жертв возмещения долга с процентами, предупредил он о мошеннической схеме.

Ранее стало известно, что в России упал спрос на популярный до этого вид кредита.