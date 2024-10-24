В России раскрыли дорожный картель на 14,9 млрд рублей

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) раскрыли картельный сговор, возникший при торгах по капитальному ремонту трасс в Тамбовской и Воронежской областях. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Служба возбудила дело в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника». Предполагается, что компании вступили в сговор, чтобы поддержать на определенном уровне цены при торгах. Сумму сговора оценивают в 14,9 млрд рублей.

Если версия ФАС подтвердится, то организациям придется заплатить оборотные штрафы.

В сентябре сообщалось, что ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства на организации «Сигма», «Империум», «А1», а также в отношении некоего индивидуального предпринимателя. Предполагается, что указанные лица, занимающиеся поставкой учебного и компьютерного оборудования, вступили в картельный сговор на сумму 275 млн 273 тысячи рублей.

Ранее ФАС назвала наценку на хлеб в России аномально высокой.