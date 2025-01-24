Мужчины в России скупают искусственные бриллианты

Мужчины в России в 2024 году купили искусственных бриллиантов (выращенных в лаборатории) на 1210% больше относительно 2023 года, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на исследование ювелирного бренда Sokolov.

Также по итогам 2024 года на 95% относительно 2023-го увеличился средний чек мужчин на покупку искусственных бриллиантов.

Как отмечает аналитик бренда Елена Ракутина, отличить такие бриллианты от натуральных практически невозможно, а их важным преимуществом является более низкая цена.

Осенью международный эксперт в области геммологии, специалист по алмазному сырью, основательница бренда ювелирных украшений премиального сегмента Наталья Омельянова (Лунгу) сказала, что самый простой и быстрый способ проверить подлинность бриллианта — это проверить его сертификат.

По ее словам, синтетические драгоценности, выращенные в лаборатории, сложно назвать грамотной покупкой с долгосрочной перспективой — их реальная стоимость не больше 5-6% от цены натурального бриллианта.

Ранее эксперт объяснила, почему черные бриллианты становятся популярнее.