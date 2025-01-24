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Трамп оценил эффект введенных тарифов на экспорт Китая

Трамп утверждает, что КНР платит США сотни миллиардов долларов благодаря тарифам
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Global Look Press

Президент Дональд Трамп утверждает, что Китай платит Соединенным Штатам сотни миллиардов долларов благодаря тарифам на китайский экспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общение Трампа с журналистами.

«Китай уже платит много тарифов <...> Они платят сотни миллиардов долларов. Они никогда не платили и десяти центов, пока я не пришел», — утверждает Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что Китай якобы «грабит» Соединенные Штаты из-за того, что были отменены или ослаблены тарифы, введенные в его первую каденцию.

До этого официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что победителей в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами не будет.

Лю Пэнъюй добавил, что американские власти должны уважать принципы рыночной экономики, а также правила международной торговли и создавать благоприятную среду для сотрудничества. Он подчеркнул, что китайская сторона рассматривает сотрудничество в торговой сфере в качестве взаимной выгоды.

Ранее Трамп рассказал о своей просьбе по Украине к Си Цзиньпину.

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