Трамп оценил эффект введенных тарифов на экспорт Китая

Президент Дональд Трамп утверждает, что Китай платит Соединенным Штатам сотни миллиардов долларов благодаря тарифам на китайский экспорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общение Трампа с журналистами.

«Китай уже платит много тарифов <...> Они платят сотни миллиардов долларов. Они никогда не платили и десяти центов, пока я не пришел», — утверждает Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что Китай якобы «грабит» Соединенные Штаты из-за того, что были отменены или ослаблены тарифы, введенные в его первую каденцию.

До этого официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что победителей в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами не будет.

Лю Пэнъюй добавил, что американские власти должны уважать принципы рыночной экономики, а также правила международной торговли и создавать благоприятную среду для сотрудничества. Он подчеркнул, что китайская сторона рассматривает сотрудничество в торговой сфере в качестве взаимной выгоды.

Ранее Трамп рассказал о своей просьбе по Украине к Си Цзиньпину.