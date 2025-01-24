Родители студентов назвали три района Москвы для покупки квартиры детям

Родители рассматривают покупку квартиры для своих детей-студентов в основном в трех районах Москвы — Обручевском, Кузьминках и Сокольниках. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках этих районов варьируется от 320 тыс. до 2,5 млн рублей, говорится в исследовании компании Stone, проведенном накануне Дня студента 25 января (есть у «Газеты.Ru»).

48% потенциальных покупателей, опрошенных Stone, отметили Обручевский район, благодаря близости к Московскому государственному университету и другим престижным вузам юго-запада Москвы. Средняя стоимость квадратного метра там составляет 507 тыс. рублей. 43% опрошенных выразили интерес к Кузьминкам, где цена значительно ниже — 400 тыс. рублей за «квадрат». Этот район пользуется популярностью благодаря развитой инфраструктуре и близости к местным вузам: Московскому энергетическому университету, Государственному университету управления, Московскому государственному университету. Замыкает тройку лидеров район Сокольники (38% голосов), который популярен у студентов Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Московского педагогического государственного университета, Университета имени О.Е. Кутафина, НИУ «Высшая школа экономики», а также имеет комфортную городскую среду с живописным парком и удобной транспортной развязкой. Цена квадратного метра здесь выше, чем в Кузьминках, — 561 тыс. рублей за квадратный метр.

«Районы, расположенные непосредственно рядом с престижными вузами Москвы, традиционно отличаются высокой стоимостью квартир в связи с их востребованностью среди студентов. В связи с этим инвесторы все чаще обращают внимание на локации, где цены более умеренные, а перспективы доходности от аренды остаются привлекательными. Эту тенденцию подтверждает вхождение в рейтинг привлекательных локаций для инвестиций в студенческое жилье района Сокольники. Благодаря наличию развитой транспортной инфраструктуры в районе и расположению здесь сразу нескольких линий метро, в том числе Сокольнической, которая обеспечивает прямую связь с ведущими вузами на юго-западе Москвы, район пользуется высокой популярностью у студентов», — отметила директор коммерческого управления Stone Кристина Недря.

Исследование было проведено в январе. В ходе него компания опросила 1,5 тыс. потенциальных покупателей квартир для студентов.

Ранее сообщалось, что двухкомнатные квартиры подешевели в шести городах.