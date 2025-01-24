Стало известно, сколько можно сэкономить на неиспользуемых подписках

Россияне могут сэкономить 72 тыс. рублей в год или 6 тыс. рублей в месяц, исключив необязательные траты. Речь идет о покупке товаров на два и более месяца вперед, ненужных подписках и неиспользуемых абонементах в спортзал, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Я бы обратил внимание на наличие тех затрат, которые не приносят пользы. Например, некоторые домохозяйства покупают продукты впрок с запасом, а впоследствии выбрасывают испорченные продукты. Так как мы видим рост уровня инфляции, объем средств, который тратится на такие ненужные покупки, тоже увеличивается. Соответственно, целесообразно осуществлять покупки товаров, исходя из опыта их прошлого расходования. Закупаться товарами чрезмерно впрок не только нецелесообразно с точки зрения потенциальной порчи продуктов, но и с экономической точки зрения», — отметил экономист.

Он подчеркнул, что не стоит покупать продукты более, чем на два месяца вперед. Экономист рекомендовал провести ревизию своих расходов на различные подписки и отказаться от ненужных. Это же касается абонемента в спортзал, который не используется.

Балынин уточнил, что при отказе от абонемента в спортзал можно вернуть средства за оставшийся период времени. Экономист призвал учесть этот опыт на будущее: возможно, нет смысла в приобретении годового абонемента, заменяя их покупкой более коротких.

Доходы от размещения на вкладах непотраченных на ненужные продукты сумм в несколько раз превосходят темпы роста цен на большинство товаров, уточнил Балынин. Ставки по депозитам сейчас достигают 21% годовых. Разместив 72 тыс. рублей на вкладе под 21% на полгода, можно заработать почти 8 тыс. рублей.

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