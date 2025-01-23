Стало известно, сколько россияне потратили на праздниках

Каждый второй опрошенный россиянин потратил на новогодние праздники больше денег, чем в обычный период. Это следует из опроса, проведенного Anderida Financial Group. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Такие респонденты израсходовали за праздники около 50 тыс. рублей, что составляет 54% от их средней суммы затрат в месяц. Перерасход средств россияне объяснили более активными тратами в сфере досуга, транспорта (в частности, такси) и отдыха. Также практически каждый второй из этого числа опрошенных отметил, что активно посещал магазины и покупал подарки.

35% респондентов признались, что им удалось сохранить уровень трат на прежнем уровне и они потратили около 35 тыс. рублей за праздники.

15% сказали, что им удалось сэкономить, так как они провели каникулы дома.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сказал, что в среднем россияне тратят порядка 90 тыс. рублей в месяц на семью.

«Основной статьей расходов, по-прежнему, остаются продукты — порядка 42% процентов от доходов семьи уходят на покупку еды и товаров первой необходимости. На лекарства и медицинское обслуживание тратится около 5%. Около 10% уходит на одежду. Около 10-12% уходят на коммунальные платежи. На развлечения и хобби — 5%. При этом 10% от доходов направляются на формирование подушки безопасности. Однако на постоянной основе откладывать удается лишь 62% россиян. Те, кто вынужден снимать квартиру, треть дохода отдают на аренду, сокращая траты на развлечения и продукты», — отметил Тараповский.

В опросе, проведенном в январе, приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на еду в праздники.