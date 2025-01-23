ФАС выдала предостережение главе «Союза пассажиров»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение председателю «Союза пассажиров», члену Общественного совета при Минтрансе Кириллу Янкову в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты в России. Об этом сообщает ТАСС.

«22 января 2025 года средства массовой информации процитировали заявление с прогнозом цен на авиабилеты», — заявили в службе.

Отмечается, что ФАС выдает предостережения о недопустимости совершения подобных действий. Там отметили, что такие прогнозы могут побудить авиакомпании повышать цены и спровоцировать ажиотаж у пассажиров.

До этого Федеральная антимонопольная служба России поддержала инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) обеспечивать пассажиров в аэропортах бесплатной питьевой водой. Предложение вице-спикера состоит в том, чтобы все аэропорты оснастили бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах.

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