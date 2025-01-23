Трампу предрекли политический провал в связи с запуском мемкоинов

Запуск президентом США Дональдом Трампом собственного мемкоина $TRUMP может нанести ему большой политический ущерб, так как вложения в эту криптовалюту со стороны бизнесменов и зарубежных чиновников будут рассматриваться как коррупция и попытка повлиять на его решения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Мемкоин TRUMP, основанный на блокчейне Solana, был запущен Трампом 17 января через социальные сети, за три дня до принесения присяги. Рыночная капитализация TRUMP превысила $13 млрд в выходные.

По данным WSJ, криптовалютный рынок переживает бум на фоне ожиданий новых решений Трампа по созданию в Соединенных Штатах «стратегического резерва» биткойнов, который стал бы частью стабилизационного фонда министерства финансов. Журналисты отмечают, что Трамп и его семья попытались нажиться на этом ажиотаже, запустив в продажу «трампкоины».

Газета называет создание Трампом и его супругой Меланией собственных мемкоинов «крайне недальновидным решением. Любой бизнесмен или иностранный чиновник может попытаться снискать расположение Трампа, купив его мемкоины. Если о подобных случаях станет известно, политические противники республиканцы обвинят его в самообогащении, коррупции и нарушении законодательства США.

Ранее мемкоины Дональда и Мелании Трамп назвали финансовой пирамидой.