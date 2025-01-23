Названо, какой вид квартир в Москве превышает средний показатель по России

В Москве доля студий в общей структуре квартир превысила средний показатель по России в 1,5 раза (16% от общего объема предложения новых квартир), а в Санкт-Петербурге — в 2,4 раза (26,2%), пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков премии Urban.

При этом по всей России лишь 11% от всех первичных квартир или 70 тысяч объектов недвижимости, являются студиями. Специалисты сделали такой вывод, проанализировав первичный рынок 42 крупных российских городов с объемом предложением свыше 1000 квартир.

Лидером по стране по объему студий в новостройках оказался петербургский пригород Мурино с долей в 36,2%. В другом городе Ленинградской области, Сертолово, доля студий по итогам 2024 года составила 19,5%. В Московской области, отметили эксперты, сразу в трех городах — Балашихе, Химках и Мытищах — на этот вид квартир приходится более 20% от общего объема предложения (27,3%, 22,2% и 20,7% соответственно).

На этой неделе в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда сообщили, что в первой декаде января 2025 года средняя цена аренды всех типов квартир в России составила 36 тыс. рублей (+17,5% за год, но -1,6% к декабрю). Медианная ставка долгосрочной аренды студий в миллионниках составила 31 тыс. рублей, однокомнатных квартир — 32 тыс. рублей, двухкомнатных — 41 тыс. рублей и трехкомнатных — 57 тыс. рублей.

Ранее была названа цена самой дорогой 25-метровой квартиры в Москве.