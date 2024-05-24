Названа цена самой дорогой 25-метровой квартиры в Москве

Покупка самой дорогой квартиры в Москве площадью до 28 кв. м обойдется в 19,7 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе «Авито Недвижимость».

Апартаменты-студия площадью 25 кв. м расположены на Ленинградском проспекте в многоэтажном доме на 14-м этаже. Среди достоинств жилья — панорамные виды, дизайнерский ремонт, система «умный дом» (голосовое управление светом, отоплением, кондиционированием и шторами). Вся техника и мебель остаются новым собственникам.

На втором месте лот за 16,9 млн руб. площадью 28 кв. м на четвертом этаже высотки на улице Василия Ланового. В квартире есть застекленная лоджия, кондиционер и телевизор с голосовым управлением.

Топ-3 замыкает объект площадью 28 кв. м на Дмитровском проезде. За 15 млн рублей предлагается квартира-студия на шестом этаже многоэтажного дома с дизайнерским ремонтом, отдельной гардеробной и панорамными окнами.

На прошлой неделе правительство Москвы запретило строить в городе квартиры менее 28 кв. м.

Ранее ограничения на строительство малогабаритного жилья в столице призвали смягчить.