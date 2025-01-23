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CNN планирует провести значительные сокращения персонала

CNBC: телеканал CNN намерен уволить сотни сотрудников
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Depositphotos

Американский новостной телеканал CNN планирует уволить сотни сотрудников. Об этом, ссылаясь на хорошо осведомленные источники, сообщает CNBC.

В настоящее время CNN проводит переориентацию своего бизнеса на глобальную цифровую аудиторию. В связи с этим сокращения помогут телеканалу уменьшить производственные затраты и консолидировать команды сотрудников. По информации источников, самые известные деятели CNN уволены не будут.

Кроме того, съемки некоторых телешоу в целях экономии могут быть перенесены из Нью-Йорка и Вашингтона в Атланту, где их производство обойдется дешевле.

Сейчас в CNN работают около 3,5 тысячи человек.

16 января сообщалось, что британская компания нефтегазовая компания BP объявила о сокращении 4,7 тысячи рабочих мест с целью снижения затрат.

«Газпром» подтвердил письмо о массовых сокращениях.

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