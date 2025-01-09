Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо имя нового гендиректора головной компании ГК «Дело»

Новым гендиректором ООО «УК «Дело» назначили Алексея Лебедева
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Новым генеральным директором ООО «УК «Дело», которое является головной компанией холдинга «Дело», стал Алексей Лебедев. Об этом сообщается на сайте группы компаний.

В заявлении отмечается, что решение о назначении Лебедева на данную должность было принято в ходе внеочередного собрания акционеров.

«По предложению главного акционера ГДК (ГК «Дело» — «Газета.Ru») и председателя совета директоров С. Шишкарева приняли решение о назначении с 29 декабря 2024 года генеральным директором ООО «УК «Дело» <...> Алексея Лебедева», — говорится в тексте.

До этого пост генерального директора занимала Екатерина Ляхова. С ноября 2023 года она совмещала работу в ООО «УК «Дело» и государственной корпорации «Росатом». Из публикации следует, что теперь специалист сосредоточится на развитии стратегических направлений бизнеса «Росатома».

При этом в ГК «Дело» рассказали, что новый руководитель головной компании холдинга окончил Государственный университет управления и получил степень BA International Business Studies в британском Университете Нортумбрии. Несколько лет его профессиональная деятельность была связана с развитием железных дорог, а в 2018 году он возглавил группу компаний «Салаир». Здесь он продолжал работать до текущего момента.

ГК «Дело» — это российский транспортно-логистический холдинг, который считается одним из лидеров в сфере морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров. Кроме того, группа компаний занимается глубоководной перевалкой зерна.

Ранее одна из российских IT-компаний уволила всех топ-менеджеров из-за значительного падения выручки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами