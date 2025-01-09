Названо имя нового гендиректора головной компании ГК «Дело»

Новым генеральным директором ООО «УК «Дело», которое является головной компанией холдинга «Дело», стал Алексей Лебедев. Об этом сообщается на сайте группы компаний.

В заявлении отмечается, что решение о назначении Лебедева на данную должность было принято в ходе внеочередного собрания акционеров.

«По предложению главного акционера ГДК (ГК «Дело» — «Газета.Ru») и председателя совета директоров С. Шишкарева приняли решение о назначении с 29 декабря 2024 года генеральным директором ООО «УК «Дело» <...> Алексея Лебедева», — говорится в тексте.

До этого пост генерального директора занимала Екатерина Ляхова. С ноября 2023 года она совмещала работу в ООО «УК «Дело» и государственной корпорации «Росатом». Из публикации следует, что теперь специалист сосредоточится на развитии стратегических направлений бизнеса «Росатома».

При этом в ГК «Дело» рассказали, что новый руководитель головной компании холдинга окончил Государственный университет управления и получил степень BA International Business Studies в британском Университете Нортумбрии. Несколько лет его профессиональная деятельность была связана с развитием железных дорог, а в 2018 году он возглавил группу компаний «Салаир». Здесь он продолжал работать до текущего момента.

ГК «Дело» — это российский транспортно-логистический холдинг, который считается одним из лидеров в сфере морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров. Кроме того, группа компаний занимается глубоководной перевалкой зерна.

Ранее одна из российских IT-компаний уволила всех топ-менеджеров из-за значительного падения выручки.