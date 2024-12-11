Российская онлайн-площадка для знакомств объявила о начале ребрендинга

Российский дейтинг-сервис «Мамба» объявил о начале ребрендинга, в рамках которого проведут редизайн, глобальные технологические обновления, а также усилят систему защиты. Инвестиции в ребрендинг и маркетинг составят $7 млн, сообщили в компании.

Как уточнил генеральный директор «Мамбы» Андрей Бронецкий, последние два года стали непростыми для российского рынка онлайн-знакомств из-за ухода международных конкурентов. По его словам, в связи с этим сервис ощутил значительный приток новых пользователей, что и стало причиной глобальных изменений.

«Инвестиции в технологические изменения мы подкрепили редизайном и новым позиционированием. Теперь с первого касания с продуктом люди будут видеть и понимать, что «Мамба» стала другой, что это один из самых безопасных и комфортных сервисов для знакомств в России, где можно найти тех, кто с тобой на одной волне», — отметил он.

Отмечается, что в декабре этого года доля сервиса на российском рынке составила 35%, а выручка выросла на 20% в сравнении с предыдущим годом. Бронецкий уточнил, что компания нацелена на двузначное увеличение прибыли в 2025 году.

Сейчас новую версию «Мамбы» тестируют 10% пользователей. Полный релиз состоится в 2025 году.

В рамках ребрендинга в дейтинг-сервис добавят «умный» поиск на основе нейросетей и технологий больших данных, который позволит учитывать индивидуальные предпочтения пользователей и делать подбор пары максимально релевантным.

Также в новой версии «Мамбы» благодаря внедрению новых технологий машинного обучения улучшат защиту от спама, ботов и подозрительной активности.

«Основной мировой тренд развития всех дейтинг-приложений — это совершенствование системы безопасности и проверки реальности пользователя. Наша команда отлично поработала и внедрила в продукт предикативные модели защиты, которые срабатывают тогда, когда пользователь только скачивает приложение», — объяснил директор по продукту Виталий Борисов.

Как рассказал директор по маркетингу Ольга Морозова, над новым стилем сервиса работало бренд-бюро Shuka Design.

«Обновленная «Мамба» — это место для душевного общения между людьми, которые легко находят общий язык. Поэтому центральным элементом нового дизайна стала волна: этот образ символизирует взаимную симпатию между людьми», — отметила она.