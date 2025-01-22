В Эстонии открыли фонд поддержки оборонной промышленности

В Эстонии создан фонд поддержки оборонной промышленности на сумму €100 млн

Власти Эстонии учредили новый инвестиционный фонд для поддержки оборонной промышленности на сумму €100 млн. Об этом заявил министр экономики и промышленности страны Эркки Келдо, его цитирует РИА Новости.

«Первые €50 млн уже внесены, и правительство одобрило решение о выделении еще €50 млн, что будет сделано в течение этого полугодия», — уточнил он.

Келдо добавил, что когда фонд заработает, власти начнут активное взаимодействие с компаниями.

20 января стало известно, что флотилия Североатлантического альянса собирается у берегов Эстонии в целях защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море.

До этого эстонские власти решили инвестировать €30,5 млн в укрепление границы с Россией. Более €12 млн направят на беспилотные системы на восточной границе и в четырех крупнейших городах страны.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.