Стало известно, сколько россияне тратят на такси

Каждый пятый россиянин тратит на поездки на такси свыше 3 тыс. рублей ежемесячно, свидетельствуют данные исследования страховой компании «Росгосстрах» и сервиса проверки и подбора автомобилей «Автокод». Результаты приводит РБК.

Почти треть опрошенных рассказали, что ежемесячно тратят на такси от 1 до 3 тыс. рублей. Расходы на такси остальных респондентов, по их словам, не превышают 1 тыс. рублей в месяц.

Половина россиян заказывают автомобили экономкласса. 32% предпочитают ездить на «комфорте».

Среди пользователей такси много автовладельцев. Так, личная машина есть у 83% россиян, которые заказывают такси. Пользуются услугой они нечасто — лишь каждый пятый владелец авто ездит на такси чаще одного раза в месяц.

Средний чек на такси в России в июне--августе составил 592 рубля (+11% год к году). В Москве цены выше — в среднем одна поездка на такси летом обходилась пассажиру в 803 рубля (+10%).

Ранее стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Москве.