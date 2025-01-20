Начисленные россиянам проценты по кредитам стали рекордными

Общая сумма процентов по невыплаченным кредитам, которые начислили россиянам на 1 декабря 2024 года, достигла 607,8 млрд рублей, пишет интернет-издание РБК, которое проанализировало статистику Центробанка.

Как отмечает издание, в целом прошлом году объем начисления задолженности рос рекордными за четыре года темпами. С января 2024 года показатель вырос на 22,2%, а за 2023 год рост составлял 8,5%.

Неназванный представитель регулятора, комментируя данные, подчеркнул, что показатель нельзя интерпретировать как просроченную задолженность. Дело в том, что в кредитных договорах прописываются разные даты погашения долга по графику, но кредитные организации обязаны отражать на балансе начисленные проценты до момента их уплаты.

В понедельник основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев посоветовал россиянам не спешить досрочно погашать ранее взятые кредиты. По его словам, если процент по кредиту ниже доходности по вкладу, выгоднее держать деньги на вкладе и гасить кредит за счет полученных процентов.

Ранее стало известно, что в России упал спрос на популярный до этого вид кредита.