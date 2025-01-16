Россиянам рассказали, как сэкономить в отпуске

Россияне могут сэкономить от 20% до 50% стоимости отдыха на морском курорте, используя три лайфхака. Об этом «Газете.Ru» сказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Первый лайфхак — ездить на своей машине. На собственном авто можно в выходные отправляться в однодневные поездки в ближайшие к вам города, где есть, что посмотреть. Во-вторых, можно недорого отдохнуть в России, если не ехать на популярные южные курорты и на месте брать экскурсии. По сравнению с южными курортами отдых обойдется вам в менее известных туристических местах в разы дешевле», — отметил аналитик.

Калманович добавил, что если на отдых есть возможность поехать на своей машине или на электричке, получится сэкономить на билетах на самолет или поезд дальнего следования. Аналитик также призвал не пропускать скидки в отелях, если вы решили отправиться в путешествие на несколько дней.

«С помощью этих трех лайфхаков можно сэкономить от 20% до 50% стоимости отдыха на морском курорте с учетом размещения в отелях три или пять звезд», — заключил Калманович.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в мае 2024 года оценила среднюю стоимость отдыха на российских курортах летом в сумму от 70 тыс. рублей за неделю.

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