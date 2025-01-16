Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как сэкономить в отпуске

Аналитик Калманович: машина и скидки в отелях сэкономят от 20% цены отдыха
close
Melinda Nagy/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут сэкономить от 20% до 50% стоимости отдыха на морском курорте, используя три лайфхака. Об этом «Газете.Ru» сказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Первый лайфхак — ездить на своей машине. На собственном авто можно в выходные отправляться в однодневные поездки в ближайшие к вам города, где есть, что посмотреть. Во-вторых, можно недорого отдохнуть в России, если не ехать на популярные южные курорты и на месте брать экскурсии. По сравнению с южными курортами отдых обойдется вам в менее известных туристических местах в разы дешевле», — отметил аналитик.

Калманович добавил, что если на отдых есть возможность поехать на своей машине или на электричке, получится сэкономить на билетах на самолет или поезд дальнего следования. Аналитик также призвал не пропускать скидки в отелях, если вы решили отправиться в путешествие на несколько дней.

«С помощью этих трех лайфхаков можно сэкономить от 20% до 50% стоимости отдыха на морском курорте с учетом размещения в отелях три или пять звезд», — заключил Калманович.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в мае 2024 года оценила среднюю стоимость отдыха на российских курортах летом в сумму от 70 тыс. рублей за неделю.

Ранее стало известно, в каких странах россияне встретили Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами