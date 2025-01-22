Пенсионерам рассказали о возможности получить материальную помощь на ремонт квартиры

Российские пенсионеры в случае проведения ремонта в жилом помещении имеют право на получение материальной помощи. Об этом телеканалу RT сообщил строительный эксперт Федор Васильев.

Для получения материальной помощи пенсионер должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты. После этого жилищная комиссия осматривает квартиру, оценивает ее текущее состояние и определяет необходимые виды работ. На основании заключения жилищной комиссии пенсионер может получить разовую выплату, размер которой, как правило, не превышает 15 тыс. рублей в год.

Эксперт уточнил, что в некоторых регионах действуют программы бесплатного или льготного мелкого ремонта, которые организуют либо местные администрации, либо благотворительные фонды. Дополнительно могут быть предусмотрены субсидии или компенсации за ремонт. Так, если пенсионер является малоимущим или проживает в муниципальной квартире, часть затрат на ремонт может быть оплачена из бюджета.

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