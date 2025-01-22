Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерам рассказали о возможности получить материальную помощь на ремонт квартиры

Эксперт Васильев: пенсионеры могут получить материальную помощь на ремонт
close
Shutterstock/FOTODOM

Российские пенсионеры в случае проведения ремонта в жилом помещении имеют право на получение материальной помощи. Об этом телеканалу RT сообщил строительный эксперт Федор Васильев.

Для получения материальной помощи пенсионер должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты. После этого жилищная комиссия осматривает квартиру, оценивает ее текущее состояние и определяет необходимые виды работ. На основании заключения жилищной комиссии пенсионер может получить разовую выплату, размер которой, как правило, не превышает 15 тыс. рублей в год.

Эксперт уточнил, что в некоторых регионах действуют программы бесплатного или льготного мелкого ремонта, которые организуют либо местные администрации, либо благотворительные фонды. Дополнительно могут быть предусмотрены субсидии или компенсации за ремонт. Так, если пенсионер является малоимущим или проживает в муниципальной квартире, часть затрат на ремонт может быть оплачена из бюджета.

25 декабря доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал о льготах и мерах поддержки для российских пенсионеров.

Ранее в Госдуме предложили давать квартиры полицейским-пенсионерам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами