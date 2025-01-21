Россиянам объяснили, как заработать на инвестициях в криптовалюту

Среди распространенных способов инвестирования у россиян набирает популярность вложение средств в криптовалюту. Ее стремительный рост может принести инвестору «бешеный» доход, однако нужно учитывать различные факторы, чтобы не потерять свои сбережения, рассказал к.э.н., эксперт в сфере финансов и банковского дела, доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев Общественной Службе Новостей.

Вложения в криптовалюту имеют множество нюансов. К примеру, когда человек покупает драгметаллы и облигации, ему нужно стать настоящим инвестором, то есть тратить время на изучение биржевых сводок, обзоров аналитиков, новостей экономики. А если это касается крипты, то нужно еще больше внимания, объяснил эксперт.

«Доходность от криптовалюты может быть бешеной, но рынок очень нестабилен, и колебания происходят намного чаще, чем на традиционных рынках, с большей амплитудой. Конечно, это интересно, но нужно быть готовым к высокой волатильности», — подчеркнул он.

В криптовалюту, а также в золото и ценные бумаги можно вкладывать только свободные деньги, которые хочется сохранить и приумножить, предупредил экономист. Это должны быть деньги, которые ни на что не планируется тратить и которые в ближайшее время не понадобятся. Если же у человека есть планы направить эту сумму на крупную покупку через полгода-год, то лучше воспользоваться обычным депозитом, что позволит вскоре снять все средства и проценты.

Инвестиции в драгметаллы, облигации и крипту могут вырасти, но гарантировать, когда именно купленная за 850 рублей облигация будет стоить не менее 1000 рублей — невозможно, подчеркнул Григорьев.

«Это может быть через полгода, три месяца или год. То же касается всего остального», — заключил эксперт.

Ранее биткоин опустился ниже $100 тысяч на фоне запуска криптовалюты жены Трампа.