Российская промышленность утратила оптимизм впервые за три года

Индекс промышленного оптимизма российских предприятий, который подсчитывает Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП), упал ниже нуля впервые с начала 2022-го. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные организации.

К 20 января индикатор потерял 25 пунктов по сравнению с мартовским пиком 2024 года. Эксперты связывают это с ухудшением продаж. В текущем месяце, после исключения сезонных факторов, баланс изменений снизился еще на шесть пунктов, достигнув минимума за 27 месяцев.

Как отметил автор исследования Сергей Цухло, столь незначительный рост продаж в российской экономике не наблюдался с октября 2022 года. Если же рассматривать январский баланс без учета сезонных колебаний, то он составил минус 44 пункта, что является худшим показателем для этого месяца с 2009 года, когда на фоне мирового кризиса показатель упал до минус 62 пунктов.

20 января газета «Коммерсантъ» писала, что ключевым риском для российской экономики является продолжающийся рост цен, который происходит под влиянием увеличения издержек производителей и девальвации национальной валюты.

Ранее экс-глава Минфина усомнился в возможности сдержать инфляцию усилиями Центробанка.