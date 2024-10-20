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Экс-глава управления цифровой трансформации ФСИН не признает вину во взятке

Экс-глава цифровой трансформации ФСИН Тимченко не признал вину во взятке

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бывший начальник управления цифровой трансформации ФСИН России Алексей Тимченко не признает вину в получении взятки и считает обвинения необоснованными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации отмечается, что защита Тимченко считает решение о его аресте незаконным. По мнению юристов, экс-начальник управления, находясь на свободе, не сможет повлиять на свидетелей, а также не сможет скрыться за рубежом из-за отсутствия загранпаспорта.

Суд в свою очередь посчитал, что следствие предоставило достаточно данных, чтобы подозревать экс-главу управления в причастности к инкриминируемому преступлению.

В августе Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко. Он пробудет под арестом два месяца, до 19 октября. Ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

20 августа сообщалось, что Тимченко был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что в отношении начальника управления цифровой трансформации ФСИН возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее суд арестовал имущество экс-замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о коррупции.

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