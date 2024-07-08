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В Госдуме объяснили, что делать работнику при задержке зарплаты

Депутат Стенякина посоветовала при задержке зарплаты приостановить работу

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Depositphotos

Сотрудник, столкнувшийся с задержкой выплаты заработной платы, имеет право временно прекратить свою деятельность до получения полной суммы задолженности, отправив уведомление работодателю о таком решении. Об этом заявила член комитета Государственной думы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости.

«Точные сроки выплат указываются в трудовом контракте между компанией и сотрудниками. Обычно зарплата выплачивается два раза в месяц или один раз при наступлении ежегодного отпуска. Задержка считается, если выплаты не произведены в течение 15 дней после любого из установленных «расчетных» дней. В случае задержки сотрудники имеют право приостановить свою работу до полного погашения долга. Уведомление о временном прекращении работы может быть направлено работодателю в письменной форме», — пояснила Стенякина.

Она также отметила, что рекомендуется составить две копии документа с возможностью подписи руководства на одной из них. Эта копия остается у работника в качестве подтверждения своевременного уведомления начальства.

Кроме того, согласно депутату, работник может обратиться в трудовую инспекцию по данному вопросу. Отправить документ можно как онлайн через сервис «Сообщить о проблеме», так и на портал «Онлайнинспекция.рф».

Но в России есть группы работников, которые по закону не имеют права приостанавливать работу при задержке зарплаты, включая государственных служащих, работников опасных отраслей производства, а также специалистов в области энергетики, тепло- и водоснабжения, скорой помощи и связи.

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