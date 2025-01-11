Доля заказов электроники из-за рубежа сократилась на 12 процентных пунктов

Доля заказов гаджетов и техники из-за рубежа снизилась в 2024 году на 12 п.п

Доля заказов электроники из-за рубежа сократилась в России в 2024 году на 11,9 процентного пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

Электроника остается самой востребованной зарубежной продукцией. На нее пришлось около 39,21% от общего объема заказов.

Чаще всего россияне заказывали смартфоны — 29,8% от всех покупок. На втором месте оказались наушники (13,4%). Третье и четвертое места — мониторы и ноутбуки (7,9% и 7% соответственно). Менее популярными оказались игровые приставки и умные часы, отмечает агентство.

По его данным, средний чек на электронику в прошлом году составил 71 тыс. рублей, что на 7,43% меньше, чем в 2023 году. В декабре показатель достиг минимальных значений — 65,3 тыс. рублей.

Чаще всего граждане РФ заказывали гаджеты в сентябре, в этот месяц доля продаж составила 14,4%, а меньше всего — в апреле (5,2%). Больше всего гаджетов и техники было заказано из Китая. На КНР пришлось 55,69% покупок, что на 11,24 процентного пункта больше, чем в годом ранее. Далее идут ОАЭ и Гонконг.

Самым популярным гаджетом стал iPhone 15. Среди аксессуаров чаще всего заказывали Apple AirPods 4, а самой популярной игровой приставкой стала консоль Sony PlayStation 5 Pro.

В топ-5 категорий товаров, заказанных из-за рубежа, также вошли «Одежда и обувь, «Парфюмерия», «Бытовая техника» и «Ювелирные украшения».

Накануне сообщалось, что США уступили Китаю лидерство в рейтинге стран по заказам россиянами одежды.

Ранее сообщалось, что россияне значительно увеличили траты на товары из-за рубежа.