Евростат: импорт платины из России по итогам ноября вырос почти на треть

Евросоюз по итогам ноября купил у России платины (палладия в необработанном виде или в форме порошка) на €43,4 млн, что на 30% больше, чем в октябре, и на 35% больше, чем в ноябре 2023 года, подсчитало РИА Новости на основании данных Евростата.

Уточняется, что таким образом импорт этого драгоценного металла со стороны ЕС вырос по итогам последнего осеннего месяца почти на треть, до максимальных значений с марта 2024 года.

В общей сложности с января по ноябрь 2024 года альянс импортировал российского необработанного палладия на €344,8 млн, на 40% меньше, чем год назад.

В первой половине декабря РИА Новости со ссылкой на информацию статистической службы США написало, что Россия увеличила объем поставок платины в Соединенные Штаты до максимальных за два года $203 млн, что составило почти треть от всего импорта.

Продажи этого драгоценного металла выросли в 2,3 раза в октябре относительно первого месяца осени. За год экспорт платины в США вырос в 2,1 раза. Это наибольший прирост в объеме экспорта с октября 2022 года, когда показатель находился на уровне $253 млн.

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