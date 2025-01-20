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Минфин упростит сделки с золотом для россиян

«Известия»: в России упростится продажа драгоценных металлов
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Даша

В России упростят порядок продажи инвестиционного золота аффинажным компаниям. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

Ведомство предложило разрешить оформление документов о качестве слитков и монет не только в бумажном, но и в электронном виде. Кроме того, аффинажные организации смогут приобретать инвестиционные драгоценные металлы у россиян без лицензии на скупку, используя посредников. Ими смогут стать компании, имеющие лицензию на покупку ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов или камней, включая ломбарды.

По данным Минфина, такая мера расширит источники поступления металлов, необходимых для производства слитков, и снизит их конечную стоимость, поскольку операции не облагаются НДС.

Ранее золоту предрекли рекордный рост стоимости.

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