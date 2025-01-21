Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дан прогноз по ценам на недвижимость в 2025 году

Эксперт по недвижимости Нарт: цены на жилье в 2025 году вырастут на 15%
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Цена на жилье в России в 2025 году будет умеренно расти, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на прогноз эксперта рынка недвижимости, основательницы New&Now Agency Ольги Нарт.

Нарт полагает, что по итогам 2025 года стоимость квартир повысится на 15%. Она объяснила рост цены недвижимости повышением себестоимости материалов и рабочей силы.

Эксперт по недвижимости также указала на заметно снижающийся спрос на покупку недвижимости в России на фоне высокой ключевой ставки и недоступной ипотеки. Сложившаяся ситуация, по ее словам, будет формировать тренд не на снижение цены, а на тщательный выбор качественных проектов.

Во второй половине декабря ипотечный брокер Дмитрий Ракута выразил мнение, согласно которому цены на аренду квартир в России вырастут на 50% в первом полугодии 2025 года. Он отметил, что по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке аренда может подорожать еще больше. При этом количество доступных вариантов съемного жилья будет сокращаться, допустил брокер.

Ранее российских застройщиков призвали не повышать цены на жилье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами