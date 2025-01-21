Дан прогноз по ценам на недвижимость в 2025 году

Эксперт по недвижимости Нарт: цены на жилье в 2025 году вырастут на 15%

Цена на жилье в России в 2025 году будет умеренно расти, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на прогноз эксперта рынка недвижимости, основательницы New&Now Agency Ольги Нарт.

Нарт полагает, что по итогам 2025 года стоимость квартир повысится на 15%. Она объяснила рост цены недвижимости повышением себестоимости материалов и рабочей силы.

Эксперт по недвижимости также указала на заметно снижающийся спрос на покупку недвижимости в России на фоне высокой ключевой ставки и недоступной ипотеки. Сложившаяся ситуация, по ее словам, будет формировать тренд не на снижение цены, а на тщательный выбор качественных проектов.

Во второй половине декабря ипотечный брокер Дмитрий Ракута выразил мнение, согласно которому цены на аренду квартир в России вырастут на 50% в первом полугодии 2025 года. Он отметил, что по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке аренда может подорожать еще больше. При этом количество доступных вариантов съемного жилья будет сокращаться, допустил брокер.

Ранее российских застройщиков призвали не повышать цены на жилье.