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В России предрекли новые мемкоины от бизнесменов и поп-звезд

Экономист Сироткин: после Трампов мемкоины выпустят бизнесмены и поп-звезды
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Brian Snyder/Reuters

Бизнесмены и поп-звезды начнут выпускать свои мемкоины после позитивного опыта президента США Дональда Трампа и его жены Мелании, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«Новые мемкоины Трампов (шуточная криптовалюта, выпущенная Дональдом Трампом накануне инаугурации, а затем и первой леди США. — «Газета.Ru») называют «кусочком истории», что несколько выделяет мемкоины в мире криптовалют. Тем более, если об этом говорит президент США Дональд Трамп, которого во всех смыслах поддерживает бизнесмен Илон Маск. Похоже, действительно приходит какая-то новая «эпоха», когда криптовалюта, в том числе мемкоины, будут играть новую роль. И видимо, не только американский президент будет выпускать подобные мемкоины, но и другие представители бизнеса, поп-культуры. До конца 2025 года такие персонажи, как Илон Маск, могут заявить о выпуске своей криптовалюты, которые, возможно, будут приурочены к каким-то событиям или реформам. С точки зрения консервативного инвестора, я бы не стал вкладывать денежные средства в такие активы», — отметил экономист.

Но он обратил внимание, что порог входа в эти мемкоины не такой уж и большой: достаточно иметь всего несколько долларов, чтобы вложиться. Например, мемкоин Трампа изначально стоил $10, а сейчас — почти $58.

Сироткин подчеркнул, что сам по себе мемкоин не обеспечен абсолютно ничем. Экономист уточнил, что вложения в мемкоины в ближайшие часы и дни стоит рассмотреть, пожалуй, только тем, кто готов серьезно рискнуть денежными средствами. По мнению Сироткина, впоследствии мемкоины Трампов рухнут, как это случилось с другим мемкоином – Hamster Kombat.

Подробнее о мемкоинах Трампов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мелания Трамп выпустила свою криптовалюту и обвалила стоимость токена мужа.

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