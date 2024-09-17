Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Центробанк предложил давать компаниям субсидии для выхода на биржу

Банк России предложил субсидии для компаний с приоритетными проектами

close
Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный Банк России предложил выплачивать субсидии компаниям, выходящим на рынок капитала и реализующим приоритетные для экономики проекты. Об этом стало известно из проекта «Основных направлений развития финансового рынка до 2027 года», подготовленного регулятором.

Привлечение капитала на публичном рынке возможно через первичное размещение акций (IPO) и вторичное или дополнительное размещение акций (SPO). Согласно документу Центробанка, одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования — речь о выплате субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам».

Банк России предлагает финансировать такие субсидии за счет средств, которые выделяются из бюджета для субсидирования льготного кредитования.

В июле министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что предприятия отраслей экономики предложения привлекли по программам поддержки малого и среднего бизнеса в рамках профильного нацпроекта 528 млрд рублей в 2023 году.

Ранее Минпромторг России остановил поддержку развития радиоэлектроники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами