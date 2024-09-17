Центробанк предложил давать компаниям субсидии для выхода на биржу

Центральный Банк России предложил выплачивать субсидии компаниям, выходящим на рынок капитала и реализующим приоритетные для экономики проекты. Об этом стало известно из проекта «Основных направлений развития финансового рынка до 2027 года», подготовленного регулятором.

Привлечение капитала на публичном рынке возможно через первичное размещение акций (IPO) и вторичное или дополнительное размещение акций (SPO). Согласно документу Центробанка, одним из возможных вариантов может быть применение субсидирования долевого финансирования — речь о выплате субсидии, распределенной во времени, компаниям, выходящим на рынок капитала, как альтернативы субсидиям, которые выплачиваются по кредитам».

Банк России предлагает финансировать такие субсидии за счет средств, которые выделяются из бюджета для субсидирования льготного кредитования.

В июле министр экономического развития РФ Максим Решетников заявлял, что предприятия отраслей экономики предложения привлекли по программам поддержки малого и среднего бизнеса в рамках профильного нацпроекта 528 млрд рублей в 2023 году.

Ранее Минпромторг России остановил поддержку развития радиоэлектроники.