Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии захотели вернуться к советским стандартам торговли

Белорусский министр Карпович захотел вернуть советские стандарты торговли
close
Константин Чалабов/РИА «Новости»

Глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Артур Карпович призвал вернуть в обиход советские стандарты торговли. С таким предложением он выступил в эфире телеканала «Беларусь 1».

В числе главных преимуществ периода советской торговли он назвал стабильные цены, насыщенность товарами собственного производства и добросердечное обслуживание. По словам министра, в период СССР улыбчивые продавцы встречали граждан в магазинах со всей душой, и этот стандарт хочется вернуть в торговлю в республике.

Как подчеркнул министр, на сегодняшний день белорусская торговля и так сохранила лучшие советские черты, но не все, например, Белоруссия не может отказаться от импорта.

В первой половине декабря портал «Продукция и услуги Республики Беларусь» сообщил, что Белорусский государственный комитет по стандартизации ввел запрет на ввоз и продажу в магазинах внутри страны гречневой быстроразваривающейся крупы производства российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула.

Ранее россиянин назвал три преимущества жизни в Белоруссии по сравнению с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами