В Белоруссии захотели вернуться к советским стандартам торговли

Глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Артур Карпович призвал вернуть в обиход советские стандарты торговли. С таким предложением он выступил в эфире телеканала «Беларусь 1».

В числе главных преимуществ периода советской торговли он назвал стабильные цены, насыщенность товарами собственного производства и добросердечное обслуживание. По словам министра, в период СССР улыбчивые продавцы встречали граждан в магазинах со всей душой, и этот стандарт хочется вернуть в торговлю в республике.

Как подчеркнул министр, на сегодняшний день белорусская торговля и так сохранила лучшие советские черты, но не все, например, Белоруссия не может отказаться от импорта.

В первой половине декабря портал «Продукция и услуги Республики Беларусь» сообщил, что Белорусский государственный комитет по стандартизации ввел запрет на ввоз и продажу в магазинах внутри страны гречневой быстроразваривающейся крупы производства российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула.

Ранее россиянин назвал три преимущества жизни в Белоруссии по сравнению с РФ.