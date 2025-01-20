Пассажиропоток авиакомпании S7 в 2024 году снизился на 23%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные авиаперевозчика.
«В 2024 году S7 Airlines перевезла 12,9 млн пассажиров на почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления», — прокомментировали в авиакомпании.
Для сравнения, за 2023 год пассажиропоток S7 Airlines составил 15,9 млн пассажиров, из которых 14,5 млн человек было на внутренних и 1,5 млн человек на международных рейсах.
В ноябре 2024 года российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину всего парка этих авиалайнеров в стране.
В России при этом запланировали существенно нарастить долю отечественных самолетов в авиакомпаниях, на программу развития авиапромышленности выделят 305,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что российский пилот смотрел «Формулу-1» во время посадки самолета.