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Пассажиропоток авиакомпании S7 в 2024 году снизился на 23%

У авиакомпании S7 в 2024 году стало на 23% меньше клиентов
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Марина Лысцева/РИА Новости

Пассажиропоток авиакомпании S7 в 2024 году снизился на 23%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные авиаперевозчика.

«В 2024 году S7 Airlines перевезла 12,9 млн пассажиров на почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления», — прокомментировали в авиакомпании.

Для сравнения, за 2023 год пассажиропоток S7 Airlines составил 15,9 млн пассажиров, из которых 14,5 млн человек было на внутренних и 1,5 млн человек на международных рейсах.

В ноябре 2024 года российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину всего парка этих авиалайнеров в стране.

В России при этом запланировали существенно нарастить долю отечественных самолетов в авиакомпаниях, на программу развития авиапромышленности выделят 305,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что российский пилот смотрел «Формулу-1» во время посадки самолета.

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