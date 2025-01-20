Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сбер» и НСПК создадут объединенный сервис оплаты по биометрии

НСПК и «Сбер» планируют в 2025 году объединить свои сервисы оплаты по биометрии
close
X5 Retail Group

Национальная система платежных карт (НСПК) и «Сбер» намерены объединить свои сервисы оплаты по биометрии. Об этом рассказали в пресс-службе НСПК со ссылкой на слова директора операционно-технологического департамента Максима Крукелиса, пишет ТАСС.

Ожидается, что проект будет реализован во второй половине 2025 года. При этом «Сбер» и Национальная система платежных карт уже начали проводить работы по объединению своих сервисов, говорится в заявлении.

«Сбер» подключится к биоэквайрингу НСПК и как банк-эквайер, и как банк-эмитент. Это достаточно важный шаг на пути развития биометрии как способа оплаты», — подчеркнул Крукелис.

В свою очередь, старший вице-президент «Сбера» и руководитель блока «транзакционный банкинг» Дмитрий Малых сообщил журналистам, что специалисты уже завершили разработку «дорожной карты» проекта.

По его словам, после запуска объединенного сервиса у клиентов банка появится возможность оплачивать покупки по биометрии, в том числе через другие финансовые организации. Для этого гражданам надо будет настроить биометрическую оплату в мобильном приложении того или иного банка, выбрав для этого подходящий счет.

Кроме того, Малых не исключил появления новой системы, подобной QR-коду. Речь идет о платформе, которая после нажатия кнопки «оплатить улыбкой» будет предлагать пользователям различные банковские опции на выбор.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян готовы оплачивать покупки по биометрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами