«Сбер» и НСПК создадут объединенный сервис оплаты по биометрии

НСПК и «Сбер» планируют в 2025 году объединить свои сервисы оплаты по биометрии

Национальная система платежных карт (НСПК) и «Сбер» намерены объединить свои сервисы оплаты по биометрии. Об этом рассказали в пресс-службе НСПК со ссылкой на слова директора операционно-технологического департамента Максима Крукелиса, пишет ТАСС.

Ожидается, что проект будет реализован во второй половине 2025 года. При этом «Сбер» и Национальная система платежных карт уже начали проводить работы по объединению своих сервисов, говорится в заявлении.

«Сбер» подключится к биоэквайрингу НСПК и как банк-эквайер, и как банк-эмитент. Это достаточно важный шаг на пути развития биометрии как способа оплаты», — подчеркнул Крукелис.

В свою очередь, старший вице-президент «Сбера» и руководитель блока «транзакционный банкинг» Дмитрий Малых сообщил журналистам, что специалисты уже завершили разработку «дорожной карты» проекта.

По его словам, после запуска объединенного сервиса у клиентов банка появится возможность оплачивать покупки по биометрии, в том числе через другие финансовые организации. Для этого гражданам надо будет настроить биометрическую оплату в мобильном приложении того или иного банка, выбрав для этого подходящий счет.

Кроме того, Малых не исключил появления новой системы, подобной QR-коду. Речь идет о платформе, которая после нажатия кнопки «оплатить улыбкой» будет предлагать пользователям различные банковские опции на выбор.

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